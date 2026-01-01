Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile 0%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,1766. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1,1738. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1,1728, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
