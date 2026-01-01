Milano 30-dic
Analisi Tecnica: GBP/USD del 31/12/2025

Analisi Tecnica: GBP/USD del 31/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,05%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,3497. Primo supporto visto a 1,3459. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,3444.


