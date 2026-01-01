Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre
Ribasso composto e controllato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dello 0,87% sui valori precedenti.
Lo scenario di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong evidenzia un declino dei corsi verso area 25.555,9 con prima area di resistenza vista a 25.779,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25.481,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)