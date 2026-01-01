Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 31/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Ribasso composto e controllato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in flessione dello 0,87% sui valori precedenti.

Lo scenario di breve periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong evidenzia un declino dei corsi verso area 25.555,9 con prima area di resistenza vista a 25.779,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 25.481,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
