Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell'Eurostoxx 50, che in chiusura evidenzia un -0,08%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Eurostoxx 50 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5.810. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5.760. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5.860.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)