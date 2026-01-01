Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto 0%.

Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9.959,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.885. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.033,4.


