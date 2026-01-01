Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre
Appiattita la performance del principale indice della Borsa di Londra, che porta a casa un modesto 0%.
Tecnicamente, il FTSE 100 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 9.959,2, mentre il supporto più immediato si intravede a 9.885. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10.033,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)