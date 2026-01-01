Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 -0,63%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 31/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 31/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre

Giornata negativa per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,74%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6.903,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6.816,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6.787,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```