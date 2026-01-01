Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre
Giornata negativa per il maggiore indice americano, che chiude le contrattazioni con una perdita dello 0,74%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 6.903,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 6.816,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 6.787,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)