SILVER del 31/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 31 dicembre
Ribasso scomposto per il metallo prezioso, che archivia la sessione con una perdita secca del 6,49% sui valori precedenti.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva dell'argento. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 76,54. Primo supporto a 68,69. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 66,07.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)