Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

Analisi Tecnica: CHF/USD dell'1/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 gennaio

Seduta trascurata per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la giornata con un controllato 0%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,7905. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,7937. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 0,7969.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
