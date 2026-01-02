Milano 16:19
45.286 +0,76%
Nasdaq 16:19
25.367 +0,46%
Dow Jones 16:19
48.028 -0,07%
Londra 16:19
9.966 +0,35%
Francoforte 16:19
24.487 -0,01%

In breve, Finanza
Cambi: euro a 183,964 yen alle 15:41
Euro a 183,964 sullo yen alle 15:41.
