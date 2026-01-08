Analisi Tecnica: GBP/USD del 7/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 gennaio
Giornata poco mossa per il CABLE, che chiude la giornata del 7 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 1,3518. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 1,343. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 1,3398.
