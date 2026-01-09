Pandora crolla in Borsa con taglio guidance per debolezza dello shopping natalizio USA

(Teleborsa) - Pandora
, colosso danese dei gioielli, prevede che registrerà una crescita organica del 6% per il 2025, leggermente al di sotto della precedente previsione
del 7-8%. Il margine EBIT per il 2025 dovrebbe essere in linea con la previsione di circa il 24%. La performance del fatturato riflette un anno caratterizzato da un clima di fiducia dei consumatori generalmente debole, con il Nord America particolarmente colpito
nel quarto trimestre del 2025, si legge in una nota. La performance del risultato netto dimostra solidi margini lordi e una gestione dei costi che hanno parzialmente compensato i significativi fattori esterni negativi derivanti dai prezzi delle materie prime, dai tassi di cambio e dai dazi.
Berta de Pablos-Barbier è stata nominata CEO di Pandora il 1° gennaio 2026. Il 5 febbraio
, insieme ai risultati annuali, illustrerà le priorità strategiche del gruppo per il 2026
, incluso un aggiornamento sui piani per ridurre l'esposizione alle materie prime e quindi proteggere i margini attraverso l'innovazione creativa.
La crescita organica del quarto trimestre 2025
è stata del 4%, con crescita piatta like-for-like e un'espansione della rete del 4%. Si prevede che il margine lordo del quarto trimestre 2025 si attesterà intorno al 78%. Il margine EBIT del quarto trimestre 2025 si attesterà intorno al 33,5%, riflettendo il solido margine lordo e il buon controllo dei costi. Di conseguenza, Pandora prevede che l'EBIT dell'anno fiscale 2025 si attesterà intorno ai 7,8 miliardi di DKK.
"Abbiamo registrato una crescita organica del 6% nel 2025, nonostante un andamento delle vendite durante le festività del quarto trimestre inferiore alle aspettative, in particolare in Nord America - ha commentato Berta de Pablos-Barbier - Sebbene l'anno sia stato caratterizzato da venti macroeconomici sfavorevoli, ha anche evidenziato opportunità per affinare l'esecuzione e rafforzare la desiderabilità del marchio. Come nuovo CEO, il mio obiettivo sarà quello di affrontare l'attuale contesto di mercato, ridurre la nostra esposizione alle materie prime
e correggere la rotta in aree selezionate per accelerare la crescita redditizia. Pandora continua a perseguire significative opportunità di crescita inesplorate come marchio di gioielleria completo. I nostri fondamentali sono solidi. Stiamo costruendo una Pandora ancora più grande".
In discesa Pandora A/S
, che si attesta a 81,72 euro sulla Borsa di Francoforte, con un calo del 9,44%
. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 78,19 e successiva a 74,67. Resistenza a 88,57.