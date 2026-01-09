Pandora crolla in Borsa con taglio guidance per debolezza dello shopping natalizio USA

Pandora

(Teleborsa) -, colosso danese dei gioielli,del 7-8%. Il margine EBIT per il 2025 dovrebbe essere in linea con la previsione di circa il 24%. La performance del fatturato riflette un anno caratterizzato da unnel quarto trimestre del 2025, si legge in una nota. La performance del risultato netto dimostra solidi margini lordi e una gestione dei costi che hanno parzialmente compensato i significativi fattori esterni negativi derivanti dai prezzi delle materie prime, dai tassi di cambio e dai dazi.Berta de Pablos-Barbier è stata nominata CEO di Pandora il 1° gennaio 2026. Il, insieme ai risultati annuali, illustrerà le, incluso un aggiornamento sui piani per ridurre l'esposizione alle materie prime e quindi proteggere i margini attraverso l'innovazione creativa.La crescita organica delè stata del 4%, con crescita piatta like-for-like e un'espansione della rete del 4%. Si prevede che il margine lordo del quarto trimestre 2025 si attesterà intorno al 78%. Il margine EBIT del quarto trimestre 2025 si attesterà intorno al 33,5%, riflettendo il solido margine lordo e il buon controllo dei costi. Di conseguenza, Pandora prevede che l'EBIT dell'anno fiscale 2025 si attesterà intorno ai 7,8 miliardi di DKK."Abbiamo registrato una crescita organica del 6% nel 2025, nonostante un andamento delle vendite durante le festività del quarto trimestre inferiore alle aspettative, in particolare in Nord America - ha commentato Berta de Pablos-Barbier - Sebbene l'anno sia stato caratterizzato da venti macroeconomici sfavorevoli, ha anche evidenziato opportunità per affinare l'esecuzione e rafforzare la desiderabilità del marchio. Come nuovo CEO, il mioe correggere la rotta in aree selezionate per accelerare la crescita redditizia. Pandora continua a perseguire significative opportunità di crescita inesplorate come marchio di gioielleria completo. I nostri fondamentali sono solidi. Stiamo costruendo una Pandora ancora più grande".