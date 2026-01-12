Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 9/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 gennaio
Balza in avanti il Nasdaq Composite, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,81%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23.763,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23.487,7. L'equilibrata forza rialzista del Nasdaq Composite è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24.038,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)