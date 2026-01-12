Milano 17:35
New York: exploit di Seagate Technology

(Teleborsa) - Brilla l'azienda americana attiva nel settore storage, che passa di mano con un aumento del 4,64%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,64%, rispetto a +2,39% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


La tendenza di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk è in rafforzamento con area di resistenza vista a 324,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 304,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 344,9.

