New York: exploit di Seagate Technology

(Teleborsa) - Brilla l'azienda americana attiva nel settore storage
, che passa di mano con un aumento del 4,64%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Seagate Technology
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,64%, rispetto a +2,39% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
La tendenza di breve del leader nella produzione di driver per hard-disk
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 324,8 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 304,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 344,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)