Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio
Frazionale rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che mette a segno un modesto profit a +0,34%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,1683. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,1723, mentre il primo supporto è stimato a 1,1643.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)