Milano 9:09
45.694 -0,08%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:09
10.149 +0,09%
25.407 +0,01%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 12/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Frazionale rialzo per il cross Euro / Dollaro USA, che mette a segno un modesto profit a +0,34%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 1,1683. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 1,1723, mentre il primo supporto è stimato a 1,1643.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
