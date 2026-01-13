Milano 9:11
45.704 -0,06%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 9:11
10.151 +0,11%
25.403 -0,01%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 12/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 gennaio

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross americano contro Yen, che in chiusura evidenzia un +0,02%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 158,513, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 157,263. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 159,763.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```