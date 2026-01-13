New York: MicroStrategy Incorporated in rally

(Teleborsa) - Brilla l'azienda di analisi e business intelligence
, che passa di mano con un aumento del 3,83%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Le tendenza di medio periodo di MicroStrategy Incorporated
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 171,8 USD. Supporto stimato a 162,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 181,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)