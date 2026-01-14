Milano 9:41
Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/01/2026

Analisi Tecnica: GBP/USD del 13/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 gennaio

Performance infelice per il CABLE, che chiude la giornata del 13 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,30% rispetto alla seduta precedente.

La situazione di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,3459. Supporto visto a quota 1,3394. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,3524.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
