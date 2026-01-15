Analisi Tecnica: indice DAX del 14/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 gennaio
Discesa moderata per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 14 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,53% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25.428,8 con primo supporto visto a 25.135,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24.984,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)