Milano 9:52
45.813 +0,36%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 9:52
10.190 +0,05%
25.273 -0,05%

Londra: Fresnillo si muove verso il basso

Migliori e peggiori
Londra: Fresnillo si muove verso il basso
(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento, che tratta in perdita del 4,46% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Fresnillo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,8%, rispetto a +1,4% del principale indice della Borsa di Londra).


Lo status tecnico di Fresnillo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,72 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 35,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,92.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```