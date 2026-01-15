Londra: Fresnillo si muove verso il basso

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento
, che tratta in perdita del 4,46% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,8%, rispetto a +1,4% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di Fresnillo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 36,72 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 35,52. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 37,92.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)