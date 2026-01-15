Milano 9:52
Londra: giornata depressa per BP

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo petrolifero inglese, che tratta con una perdita del 2,24%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di BP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BP rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 4,383 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 4,308. L'equilibrata forza rialzista di BP è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 4,458.

