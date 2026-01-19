Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 16/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 gennaio
Contenuto ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in flessione dello 0,65%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 8.325,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8.225,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8.192,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)