Analisi Tecnica: indice DAX del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Ribasso composto e controllato per il principale indice di Francoforte, che archivia la sessione in flessione dell'1,34% sui valori precedenti.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 25.266,8. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 24.805,2. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 24.651,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)