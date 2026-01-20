Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio
Frazionale ribasso per indice spagnolo, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,26%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di IBEX 35, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 17.703,2. Primo supporto visto a 17.635. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 17.604,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)