Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 19/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 gennaio

Giornata difficile quella vissuta il 19 gennaio per l'indice nipponico, che termina in ribasso a 52.745.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 53.519,5. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 52.792,3. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 52.839,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
