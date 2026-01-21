Milano 10:41
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 20/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Giornata fiacca per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,61%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il CAC 40, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7.973,1. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8.241,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7.883,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
