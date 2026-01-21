Analisi Tecnica: indice DAX del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Composto ribasso per il principale indice di Francoforte in flessione dell'1,03% sui valori precedenti.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.136, con il supporto più immediato individuato in area 24.486,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.270,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)