Milano 10:41
44.436 -0,62%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:41
10.127 0,00%
Francoforte 10:41
24.597 -0,43%

Analisi Tecnica: indice DAX del 20/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Composto ribasso per il principale indice di Francoforte in flessione dell'1,03% sui valori precedenti.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del DAX. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 25.136, con il supporto più immediato individuato in area 24.486,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 24.270,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```