Milano 10:42
44.441 -0,61%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:42
10.129 +0,02%
Francoforte 10:42
24.601 -0,41%

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Discesa moderata per indice spagnolo, che chiude la giornata del 20 gennaio con una variazione percentuale negativa dell'1,34% rispetto alla seduta precedente.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 17.617. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 17.335,2. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 17.241,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
