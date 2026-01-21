Milano 10:42
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Chiusura in profondo rosso per il Nasdaq Composite, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,39%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 22.702,5. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 23.458. Il peggioramento del Nasdaq Composite è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 22.450,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
