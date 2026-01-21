Milano 10:42
Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 20/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Sottotono l'indice svizzero, che chiude la seduta con un calo dello 0,81%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13.374,2. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13.067,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 12.965,7.


