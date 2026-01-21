Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.
Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 158,597 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 157,765 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 158,597.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)