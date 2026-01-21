Milano 10:43
44.443 -0,60%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 10:43
10.131 +0,04%
Francoforte 10:43
24.600 -0,42%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 20/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 20 gennaio

Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,04%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 158,597 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 157,765 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 158,597.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
