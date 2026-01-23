Milano 22-gen
45.091 0,00%
Nasdaq 22-gen
25.518 +0,76%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 22-gen
10.150 0,00%
Francoforte 22-gen
24.856 0,00%

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio

Giornata poco mossa per il cambio Euro / CAD, che chiude la giornata del 22 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 0,6156. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 0,6194. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 0,6142.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
