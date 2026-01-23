Analisi Tecnica: indice DAX del 22/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 gennaio
Risultato positivo per il principale indice di Francoforte, che lievita dell'1,20%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del DAX, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 25.248,7. Primo supporto visto a 24.512,6. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 24.168,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)