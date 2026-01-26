Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 23/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio
Performance infelice per il principale indice della Borsa di Milano, che chiude la giornata del 23 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE MIB. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 45.189. Primo supporto visto a 44.481. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 44.131.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)