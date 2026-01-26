Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 23/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 gennaio
Giornata poco mossa per indice spagnolo, che chiude la giornata del 23 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.
Le implicazioni di medio periodo di IBEX 35 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 17.663,4 con primo supporto visto a 17.427,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 17.310,1.
