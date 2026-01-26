Milano 17:29
Londra: risultato positivo per Antofagasta
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia mineraria, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,31%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Antofagasta mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4%, rispetto a -0,91% del principale indice della Borsa di Londra).


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda sudamericana estrattrice di rame rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 37,32 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 36,46. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 38,17.

