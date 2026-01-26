Londra: risultato positivo per Antofagasta

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia mineraria
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,31%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Antofagasta
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4%, rispetto a -0,91% del principale indice della Borsa di Londra
).
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda sudamericana estrattrice di rame
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 37,32 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 36,46. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 38,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)