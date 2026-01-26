Londra: risultato positivo per Antofagasta

compagnia mineraria

FTSE 100

Antofagasta

principale indice della Borsa di Londra

azienda sudamericana estrattrice di rame

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,31%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4%, rispetto a -0,91% del).Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 37,32 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 36,46. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 38,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)