Madrid: performance negativa per Indra

multinazionale spagnola operante nel settore IT

Indra

Ibex 35

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione dell'1,81%.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 55 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 53,7. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 53,25 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)