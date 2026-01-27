Analisi Tecnica: CHF/USD del 26/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio
Discesa moderata per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude la giornata del 26 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,42% rispetto alla seduta precedente.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Franco svizzero contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,7733. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,7852 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,7694.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)