Londra: calo per Fresnillo

(Teleborsa) - Ribasso per il leader mondiale dell'argento
, che presenta una flessione del 3,10%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fresnillo
rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Fresnillo
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 43,79 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 42,71. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44,87.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)