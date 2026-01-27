Milano 11:13
PLATINUM del 26/01/2026

Finanza
PLATINUM del 26/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 gennaio

Prepotente rialzo per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione con una salita bruciante del 5,03% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 3.022,8, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2.630,3. L'equilibrata forza rialzista del platino è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 3.415,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
