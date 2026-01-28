Milano 27-gen
45.440 0,00%
Nasdaq 27-gen
25.940 +0,88%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 27-gen
10.208 0,00%
Francoforte 27-gen
24.894 0,00%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 27/01/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 gennaio

Seduta in frazionale rialzo per il maggiore indice americano, che ha terminato gli scambi in aumento a 6.978,6.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7.012,9, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.909,9. L'equilibrata forza rialzista dell'S&P 500 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7.115,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
