New York: spinge in avanti Western Digital

Rialzo per la Western Digital, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,02%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Western Digital rispetto all'indice di riferimento.Lo status tecnico di breve periodo di Western Digital mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 285,6 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 265,6. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 305,6.