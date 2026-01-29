Analisi Tecnica: indice DAX del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Seduta debole per il principale indice di Francoforte, con chiusura in calo a 24.822,8.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 24.896,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 24.786. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 24.749,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)