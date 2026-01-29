Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 28/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 gennaio
Riunione sostanzialmente debole quella del 28 gennaio per indice spagnolo, che conclude gli scambi in frazionale calo a 17.607,6.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 17.759,7. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 17.500. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 17.392,3, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)