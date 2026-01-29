New York: Salesforce in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che esibisce una perdita secca del 6,34% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Salesforce
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Si indebolisce il quadro tecnico di Salesforce
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 209,8 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 217,3. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 206,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)