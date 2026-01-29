New York: Salesforce in forte discesa

fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il, che esibisce una perdita secca del 6,34% sui valori precedenti.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Si indebolisce il quadro tecnico di, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 209,8 USD, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 217,3. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 206,1.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)