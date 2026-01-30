Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Performance infelice per il FTSE Mid Cap, che chiude la giornata del 29 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,47% rispetto alla seduta precedente.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE Mid Cap. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 60.863. Primo supporto a 59.985. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 59.692.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)