Milano 10:01
45.437 +0,80%
Nasdaq 29-gen
25.884 0,00%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 10:01
10.193 +0,21%
Francoforte 10:01
24.518 +0,86%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/01/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Ribasso composto e controllato per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione in flessione dell'1,29% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 31.628,7. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 31.036,2. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 30.838,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```