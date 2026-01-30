Milano 10:02
Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio

Chiusura in rosso per il Nasdaq Composite, che termina la seduta segnando un calo dello 0,72%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 23.861,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 23.505,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 23.325,1.


