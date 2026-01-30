Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 29/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 gennaio
Chiusura in rosso per il Nasdaq Composite, che termina la seduta segnando un calo dello 0,72%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 23.861,3. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 23.505,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 23.325,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)