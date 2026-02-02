Milano 13:45
45.892 +0,80%
Nasdaq 30-gen
25.552 0,00%
Dow Jones 30-gen
48.892 -0,36%
Londra 13:45
10.296 +0,71%
Francoforte 13:45
24.757 +0,89%

Finanza
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 30/01/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio

Discesa moderata per il Dow Jones 30, che chiude la giornata del 30 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del Dow Jones 30. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 49.239,1, con il supporto più immediato individuato in area 48.719,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 48.545,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
