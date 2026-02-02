Milano 13:46
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 30/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio

Composto rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,61%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 45.810. Rischio di discesa fino a 45.260 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 46.360.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
