Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/01/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 gennaio
Giornata da dimenticare per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,08% sui valori precedenti.
Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 27.981,6. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 26.779,1. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 26.171, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)